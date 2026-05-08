Pilar Olaya

Familias y alumnado apoyan la protesta de docentes por la degradación de la Educación Pública en el CEIP la Patacona

Como ya hicieron hace dos días, los profesores y profesoras del CEIP La Patacona de Alboraia se han concentrado cinco minutos antes del comienzo de las clases delante del centro escolar, ataviados con chalecos amarillos y con carteles, para protestar contra la degradación de la Educación Pública, Esta vez han contado con el apoyo inesperado de las familias y el alumnado. Sobre unas cien personas también han acudido de forma voluntaria a la protesta y han aplaudido y lanzado unos "vivan los profes" , que han emocionado a los docentes.