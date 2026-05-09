Ada Dasí

Vecinos de Albal denuncian el peligro de una vivienda ruinosa de la que caen cascotes

Vecinos de la calle Sant Antoni de Albal denuncian el estado ruinoso de una vivienda de la que caen cascotes a la vía pública y que presenta un gran boquete en una de sus paredes. Esta situación supone un "peligro" para los viandantes, según señalan, pero especialmente para el propietario de la vivienda contigua, Richard, que no puede acceder a su casa debido a los derrumbes que presenta. No obstante, desde el Ayuntamiento de Albal explican que la vivienda está deshabitada y aseguran que hay una orden de derribo que ya se ha comunicado al propietario.