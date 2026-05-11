Redacción Levante-EMV

Torrent intensifica el tratamiento del alcantarillado para prevenir plagas de cucarachas y roedores

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la empresa mixta Aigües de l’Horta, ha iniciado una nueva campaña integral de desinsectación y desratización de la red de alcantarillado de toda la ciudad con el objetivo de prevenir la proliferación de plagas como cucarachas y roedores de cara a los meses de más calor del año.

Los trabajos, que este año se han adelantado al 1 de abril, están siendo ejecutados por las empresas especializadas Secoma y Microplag, y contemplan el tratamiento de un total de 270 kilómetros de red de alcantarillado, alcanzando 10633 pozos de registro.