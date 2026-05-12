Redacción Levante-EMV

La Diputació de València incorpora nuevos vehículos y maquinaria para mejorar la limpieza de playas

El diputado provincial de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, ha presentado en Puçol la nueva maquinaria y vehículos adquiridos por la Diputació de València para mejorar el servicio provincial de limpieza de playas a los 16 municipios costeros que están adheridos a este servicio.

En concreto, la corporación provincial ha adquirido tres nuevos tractores, por un importe total de 553.575 euros; dos furgonetas, con una inversión conjunta de 53.845 euros; y un vehículo pickup, valorado en 54.437,9 euros. La inversión total destinada a estas incorporaciones asciende a 661.857,90 euros.