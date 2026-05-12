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La Mancomunitat de l'Horta Sud lanza en junio una ruta cicloturista homenaje a la dana

La Mancomunitat de l'Horta Sud apuesta por no solo recuperar el turismo sino mejorarlo y adaptarlo a las nuevas realidades tras el varapalo que supuso la devastación de la dana, que acabó con gran parte del patrimonio y del tejido cultural y social.

Una de las grandes novedades es la inclusión de rutas cicloturistas, "una experiencia piloto en la comarca y que atiende a la demanda y también a la defensa de una movilidad sostenible", ha apuntado el presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José F. Cabanes.

La entidad ha aprobado para los próximos cuatro años este nuevo plan, que finalizó en 2024, y que cuenta con una subvención de 100.000 euros de la Diputació de València, no así de la Generalitat Valenciana que se ha desmarcado, y que ya presentó en Fitur en Madrid, con un gran éxito.