Redacción Levante-EMV

Detenido un traficante que repartía droga en patinete en el Puig y blanqueaba con Bizum

La Guardia Civil ha detenido en el Puig de Santa Maria a un hombre de 31 años, de nacionalidad española, acusado de utilizar un sistema de reparto de droga a domicilio en patinete y de blanquear presuntamente 81.529,43 euros mediante transferencias recibidas por Bizum.

La investigación arrancó a finales de 2025, cuando los agentes detectaron los constantes desplazamientos de un vecino de la localidad en patinete. Según las pesquisas, sus trayectos comenzaban y terminaban siempre en su domicilio, un patrón que levantó las sospechas de los investigadores ante la posibilidad de que estuviera realizando labores de menudeo directamente a los compradores.