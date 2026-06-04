Ada Dasí

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El plan para los jóvenes de la dana de la Fundación Princesa de Girona deja un impacto social de 12,3 millones

La antigua discoteca Tabú de Benetússer se ha convertido este jueves en el epicentro de la solidaridad tras la dana del 29 de octubre de 2024. Su transformación en el Espai Comunitari La Casa Oberta va avanzando y se espera que esté acabada en enero de 2027. Este es uno de los proyectos del Plan Especial de Intervención para Jóvenes de Valencia que, tras la dana, puso en marcha la Fundación Princesa de Girona y que abarca cuatro líneas de actuación: apoyo a centros educativos, emprendimiento juvenil con propósito, acompañamiento al bienestar emocional y visibilidad del talento joven. Más información