J.M. López

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La autovía de Torrent (CV-33) inicia cinco meses de obras para estabilizar sus taludes

La conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha comenzado las obras en la Autovía de Torrent (CV-33) en el tramo más afectado por la dana de octubre de 2024. Las obras se centran en la reconstrucción de los taludes de la carretera, a la altura del parque de Bomberos de Torrent, lo que durante esta jornada de lunes ha obligado a limitar la circulación de vehículos en sentido València a un solo carril en algunos pequeños tramos, sin llegar a cortar la circulación viaria. Más información