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BigSound calienta motores en Torrent

Bigsound 2026 ha aprovechado la recta final antes de su celebración para mover ficha en la escena local. El festival que tendrá lugar en el Parc Central de Torrent por la sentencia del ruido en la Ciutat de les Arts, ha anunciado la incorporación de última hora de Samantha Palos y Obtuso, dos artistas valencianos que tenían previsto actuar el pasado fin de semana en València y que finalmente no pudieron hacerlo después de la cancelación de la segunda jornada del Festival de les Arts. Más información