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Arte y emoción en la primera ruta homenaje a los voluntarios y las víctimas de la dana en l'Horta Sud

Arte y emoción en la primera ruta homenaje a los voluntarios y las víctimas de la dana en l'Horta Sud

Ada Dasí

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Arte y emoción en la primera ruta homenaje a los voluntarios y las víctimas de la dana en l'Horta Sud

Ada Dasí

L'Horta Sud
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Arte y emoción han sido los dos ingredientes que se han mezclado en la primera ruta homenaje organizada por la Mancomunitat de l'Horta Sud, para recordar a los voluntarios y las víctimas de la dana que asoló la comarca el 29 de octubre de 2024, a través de las esculturas y murales que han ido surgiendo en el seno de los municipios a raíz de la tragedia para recordar, no solo la ola de solidaridad que embargó la comarca, sino también la resiliencia con la que enfrenta su futuro. Más información

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