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César Hidalgo toma posesión como nuevo jefe de la comisaría de Policía Nacional de Paterna

El inspector jefe de la Policía Nacional César Hidalgo es desde este viernes el nuevo jefe de la comisaría de Paterna, a la que llega tras un recorrido de 22 años en el Cuerpo -ingresó en 2001- a lo largo de los cuales "siempre ha pisado barro" y ocupado puestos en (casi) todas las brigadas, desde la de Información, a la Policía Judicial, pasando por Seguridad Ciudadana y Extranjería y Fronteras, lo que a juicio de jefe superior de Policía, Carlos Gajero, le otorga "un amplio bagaje profesional cimentado sobre los primeros escalones de la estructura policial, que le confieren un marcado carácter de transversalidad aplicada al servicio al ciudadano desde la proximidad, cualidad muy necesaria para liderar una comisaría como la de Paterna".

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