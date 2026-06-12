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Torrent inaugura la Casa de la Festa i la Participació Ciutadana para Fallas y Moros y Cristianos.

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Torrent inaugura la Casa de la Festa i la Participació Ciutadana para Fallas y Moros y Cristianos.

Redacción Levante-EMV

Torrent
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Torrent ha vivido en la tarde de este jueves una jornada histórica para las fiestas de la capital de l'Horta Sud con la inauguración oficial de la Casa de la Festa i la Participació Ciutadana, el nuevo espacio municipal destinado a albergar la actividad de la Junta Local Fallera y la Federación de Moros y Cristianos de Torrent. Se trata de un proyecto largamente esperado por ambos colectivos y que supone un importante impulso al tejido festivo y asociativo de la ciudad. Más información

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