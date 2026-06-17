Fernando Bustamante

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Álvaro Gonzalbo, el alcalde más joven de l'Horta, toma posesión en Moncada

Moncada ha sido testigo hoy de dos hitos políticos tras la investidura como alcalde de Álvaro Gonzalbo, en cumplimiento del pacto de gobierno con el PSPV, tras las elecciones de 2023, que establecía un turno de alcaldía de tres y un año. Por una parte se convierte, con 26 años, en el alcalde más joven de la comarca de l'Horta y casi de España de un municipio de más de 15.000 habitantes, si no fuera por otro valenciano, Jaime Ruix, nuevo alcalde la Pobla de Vallbona y un año menor. Más información