Ada Dasí

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Madre e hija víctimas de violencia de género y dos menores se quedan en la calle por un desahucio en Catarroja

Maite no tenía consuelo. Después de nueve años de alquiler en la que ha sido su casa en Catarroja, este miércoles se cumplía la orden de desahucio, emitida en el mes de abril, que las dejaba en la calle a ella, a sus hijas de 31 y 10 años y a su nieto de 3. Madre e hija protegidas por el sistema Viogen. “Aquí he hecho toda mi vida y ahora no sabemos que hacer”, comentaba entre sollozos de desesperación a primera hora de la mañana, mientras recogía los enseres y los iba metiendo en bolsas, temiéndose lo peor, ante la atenta mirada de su hija menor.