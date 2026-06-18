¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El desvío del barranco de la Saleta en Aldaia supera el último trámite técnico antes de salir a licitación

La adecuación del barranco de la Saleta ha dado un paso administrativo clave antes de materializarse en la obra que permitirá ampliar su capacidad hidráulica y desaguar en el nuevo cauce del río Túria. La Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado técnicamente el proyecto redactado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), uno de los últimos trámites previos a la licitación y posterior contratación de los trabajos, que podría producirse en las próximas semanas, según ha informado la CHJ.