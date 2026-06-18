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Torrent elimina vallados en San Valeriano y Germanies para crear espacios urbanos más amplios y accesibles
Las obras de adecuación del ajardinamiento y renovación del arbolado en las calles San Valeriano y Germanies de Torrent continúan avanzando a buen ritmo y suman nuevas mejoras destinadas a aumentar la accesibilidad peatonal, la comodidad vecinal y la calidad del espacio urbano. Más información
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