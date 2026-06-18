Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaLogopeda asesinado ValènciaOla de calorParterre de ValènciaIncendio XàtivaPolémica Feria JulioValencia Basket horario
instagramlinkedin
Torrent elimina vallados en San Valeriano y Germanies para crear espacios urbanos más amplios y accesibles

Torrent elimina vallados en San Valeriano y Germanies para crear espacios urbanos más amplios y accesibles

Redacción Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Torrent elimina vallados en San Valeriano y Germanies para crear espacios urbanos más amplios y accesibles

Redacción Levante-EMV

Torrent
RRSS WhatsAppCopiar URL

Las obras de adecuación del ajardinamiento y renovación del arbolado en las calles San Valeriano y Germanies de Torrent continúan avanzando a buen ritmo y suman nuevas mejoras destinadas a aumentar la accesibilidad peatonal, la comodidad vecinal y la calidad del espacio urbano. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents