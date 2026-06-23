Redacción Levante-EMV

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La CHJ blinda el sumistro de agua a València y l'Horta al reconstruir dos acueductos del canal Júcar-Turia

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha dado por finalizadas las obras de emergencia del canal Júcar-Turia, una infraestructura esencial para el abastecimiento de agua potable de València y su área metropolitana. Los trabajos, desarrollados durante 18 meses tras los graves daños causados por la dana del 29 de octubre de 2024, han permitido reconstruir los acueductos afectados en los cruces con los barrancos del Poyo y de la Horteta y reforzar la seguridad del sistema ante nuevos episodios de lluvias torrenciales.