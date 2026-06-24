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Almàssera analiza el ADN canino y multa con hasta 600 euros a los propietarios incívicos

La Policía Local de Almàssera continúa tomando muestras de ADN de los excrementos de animales hallados en calles, parques y otros espacios públicos con el objetivo de identificar a los propietarios responsables y tramitar las correspondientes sanciones, que pueden alcanzar los 600 euros. Más información