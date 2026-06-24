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Diálogo roto entre el Ayuntamiento de Alfafar y el súper solidario del Parque Alcosa

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Redacción Levante-EMV

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Diálogo roto entre el Ayuntamiento de Alfafar y el súper solidario del Parque Alcosa

Redacción Levante-EMV

Alfafar
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Lejos de llegar al entendimiento, la reunión entre el Ayuntamiento de Alfafar y la Koordinadora de Kolectivos del Parke por el súper solidario, que tiene una orden de desalojo del edificio municipal Clara Campoamor, acabó con una mayor desencuentro entre ambos. Más información

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