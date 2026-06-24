Redacción Levante-EMV

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Un incendio en Torrent obliga a desplegar seis medios aéreos y activar la situación 1 de emergencia

Un incendio de vegetación declarado a primera hora de esta tarde en el término municipal de Torrent, en concreto en la zona de Calicanto -cercano a la calle Palafox, zona General Cavalcanti -, ha obligado a desplegar un importante dispositivo de extinción. Ante la evolución de las llamas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha tomado la decisión a las 16:20 horas de activar la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF). Más información