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La juventud de l'Horta Sud tendrá un pasodoble en su honor

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La juventud de l'Horta Sud, que dedica su tiempo a la música y que mostró su solidaridad durante los días más duros de la dana, tendrá un pasodoble en su honor, creado por dos referentes de la composición, el paiportino Ferrer Ferran y el aldaiero Hugo Chinesta, y gracias a la iniciativa de la Federación de Sociedad Musicales (FSMCV) de la comarca y la Mancomunitat de l’Horta Sud. El objetivo es que la pieza musical, financiada por la entidad comarcal con una subvención extraordinaria, esté lista para celebrar los 25 años de la Trobada de Bandes Juvenils de l’Horta Sud, que este año tendrá lugar el día 17 de octubre en Catarroja. Más información