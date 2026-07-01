José Manuel López

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Esperando el metro en Paiporta a más de 30 grados y sin sombra

Esperar el metro a las tres de la tarde en la estación de Paiporta con dirección Torrent puede ser todo un ejercicio de supervivencia. El andén sin ningún tipo de sombra es casi una trampa en las horas del día más calurosas, con el único refugio del acceso de los tornos, la sombra de las farolas o el pequeño espacio que queda protegido del sol en las escaleras. Más información