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El consultorio auxiliar de la playa de Puçol abrirá los 365 días del año

El consultorio auxiliar de la playa de Puçol permanecerá abierto los 365 días del año, dejando de prestar servicio únicamente durante la temporada estival. Así lo ha anunciado este jueves el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, durante su visita a las instalaciones, acompañado por la alcaldesa del municipio, Paz Carceller. Más información