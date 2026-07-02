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La Piscina Parc Vedat inaugura la temporada de verano 2026 en Torrent

La Piscina Municipal Parc Vedat de Torrent abrió ayer sus puertas para dar comienzo a la temporada de verano 2026, estrenando sus instalaciones con una excelente acogida por parte de la ciudadanía.

Un total de 1.001 personas disfrutaron de la jornada inaugural, confirmando una vez más que se trata de una de las instalaciones municipales más demandadas durante los meses estivales. Más información