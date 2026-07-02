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Plan de asfaltado de calles en Torrent durante el verano.

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Redacción Levante-EMV

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Plan de asfaltado de calles en Torrent durante el verano.

Redacción Levante-EMV

Torrent
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El Ayuntamiento de Torrent ha puesto en marcha un nuevo plan de asfaltado en distintos barrios del municipio, con actuaciones durante el mes de julio para renovar el firme de varias calles y mejorar la seguridad vial. Los trabajos se han programado coincidiendo con el periodo vacacional y el final del curso escolar, con el objetivo de reducir las molestias a vecinos, conductores y peatones.

Durante esta primera fase ya han comenzado las labores de fresado, el paso previo a la colocación del nuevo pavimento asfáltico. Las obras afectan a calles de El Molí, El Vedat, Monte-Real y otras zonas del término municipal, por lo que el Ayuntamiento recomienda prestar atención a la señalización provisional, posibles cortes de tráfico y restricciones puntuales de aparcamiento. Más información

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