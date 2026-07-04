Ada Dasí

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Catarroja da luz verde a la transformación de la Vil·la Romana en un jardín arqueológico

Ya queda menos para que los vecinos de Catarroja puedan contemplar los vestigios de la Villa Romana del Hort de Pepica, integrados en un jardín arqueológico, un proyecto que se inició en la legislatura pasada, pero que se paralizó por la dana y la afectación de los terrenos. Ahora, el ayuntamiento ha dado un nuevo paso con el inicio de la primera fase del Plan Director que contempla el vallado de la parcela de 12.200 metros cuadrados, la delimitación de los restos arqueológicos con georradar y el movimiento de tierras. Más información