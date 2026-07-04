Secciones

Es noticia
Videopodcast accidente metroAviso amarillo por calorPedro Martinez Valencia BasketOla calor Comunitat ValencianaConcierto ChayanneCrimen AlicanteFestival techno Port de Sagunt
instagramlinkedin
Catarroja da luz verde a la transformación de la Vil·la Romana en un jardín arqueológico

Catarroja da luz verde a la transformación de la Vil·la Romana en un jardín arqueológico

Ada Dasí

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Catarroja da luz verde a la transformación de la Vil·la Romana en un jardín arqueológico

Ada Dasí

Ada Dasí

Catarroja
Añádenos en Google

Ya queda menos para que los vecinos de Catarroja puedan contemplar los vestigios de la Villa Romana del Hort de Pepica, integrados en un jardín arqueológico, un proyecto que se inició en la legislatura pasada, pero que se paralizó por la dana y la afectación de los terrenos. Ahora, el ayuntamiento ha dado un nuevo paso con el inicio de la primera fase del Plan Director que contempla el vallado de la parcela de 12.200 metros cuadrados, la delimitación de los restos arqueológicos con georradar y el movimiento de tierras. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents