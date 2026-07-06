Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Redacción Levante-EMV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La Federación de Asociaciones Ciudadanas de Torrent renueva su junta directiva con Roberto Craig como presidente

La Federación de Asociaciones Ciudadanas de Torrent y Comarca (FAC) ha renovado su junta directiva e inicia una nueva etapa en la que se pondrán en marcha distintos proyectos, tal como se decidió en la última asamblea, en la que se puso de manifiesto el consenso, la participación y el compromiso con el futuro del asociacionismo en Torrent y comarca.

Durante la sesión fue aprobada por unanimidad la única candidatura presentada al proceso electoral, encabezada por Roberto Craig como presidente y Antoni Velarde como vicepresidente, así como María Ana Sorzano como secretaria y Ruth Aguilar, en el cargo de tesorera Más información