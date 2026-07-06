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La Federación de Asociaciones Ciudadanas de Torrent renueva su junta directiva con Roberto Craig como presidente

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Redacción Levante-EMV

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La Federación de Asociaciones Ciudadanas de Torrent renueva su junta directiva con Roberto Craig como presidente

Redacción Levante-EMV

Torrent
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La Federación de Asociaciones Ciudadanas de Torrent y Comarca (FAC) ha renovado su junta directiva e inicia una nueva etapa en la que se pondrán en marcha distintos proyectos, tal como se decidió en la última asamblea, en la que se puso de manifiesto el consenso, la participación y el compromiso con el futuro del asociacionismo en Torrent y comarca.

Durante la sesión fue aprobada por unanimidad la única candidatura presentada al proceso electoral, encabezada por Roberto Craig como presidente y Antoni Velarde como vicepresidente, así como María Ana Sorzano como secretaria y Ruth Aguilar, en el cargo de tesorera Más información

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