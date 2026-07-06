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Quart de Poblet abre el Pont Faitanar.

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha abierto al tráfico este lunes el nuevo Pont Faitanar, una actuación estratégica que refuerza la conectividad del municipio y que forma parte de la profunda transformación que está experimentando la red de accesos y salidas de la localidad. Más información