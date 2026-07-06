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Quart de Poblet abre el Pont Faitanar.

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Redacción Levante-EMV

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Quart de Poblet abre el Pont Faitanar.

Redacción Levante-EMV

Quart de Poblet
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El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha abierto al tráfico este lunes el nuevo Pont Faitanar, una actuación estratégica que refuerza la conectividad del municipio y que forma parte de la profunda transformación que está experimentando la red de accesos y salidas de la localidad. Más información

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