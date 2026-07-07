Redacción Levante-EMV

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Se vende casa cueva donde Almodóvar rodó las escenas más emblemáticas de 'Dolor y Gloria'

Ahora es posible vivir en uno de los escenarios almodovarianos por excelencia, donde el cineasta rodó parte de su película 'Dolor y Gloria' en Paterna y recrear las escenas más significativas, para sentirse como la mismísima Penélope Cruz. Una inmobiliaria ha sacado a la venta por 134.000 euros una de estas casas cueva, excavada en la roca y con el encanto de la arquitectura tradicional y el atractivo de haber sido inmortalizada por Pedro Almodóvar. Más información