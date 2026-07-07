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Voluntarios a pie de calle en La Pobla de Farnals socorren a una persona mayor con un golpe de calor

El voluntariado de Protección Civil de La Pobla de Farnals ha socorrido esta mañana a una persona mayor que presentaba síntomas compatibles con un golpe de calor, sin poder caminar y que, finalmente, ha sido trasladada a Massamagrell para recibir atención médica. Esta acción se enmarca en el refuerzo de la prevención ante la ola de calor que el voluntariado de la localidad ha puesto en marcha este martes con labores de concienciación, reparto de agua fresca en paradas de autobús y presencia en puntos clave. Más información