Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Arde una finca ocupada en Benetússer

Un incendio declarado en la madrugada de este jueves en un edificio ocupado de Benetússer ha obligado a desalojar tanto el inmueble afectado como el contiguo, sin que se hayan registrado heridos. El fuego se originó en uno de los áticos del edificio situado en el número 49 de la calle Nuestra Señora del Socorro, junto a la Biblioteca Municipal, y su origen está siendo investigado por la Guardia Civil, según ha confirmado este diario. Más información