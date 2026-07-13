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Amparo Taberner y Carla Simó, falleras mayores de Torrent de 2027

La capital de l'Horta Sud, Torrent, ya conoce los nombres de sus Falleras Mayores 2027. Amparo Taberner Moncholí, de la Falla Sants Patrons, y la niña Carla Simó Mollá, de A.C. Falla Ángel de l'Alcàsser, ostentarán estos cargos para este ejercicio fallero. Sus nombres fueron desvelados en una ceremonia repleta de emoción en el Ágora de Parc Central, después de varios días en los cuales las candidatas han pasado por el proceso de selección, el que hace el número 18 de Camí d'un Somni. Más información