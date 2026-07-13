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Reconstruida la pasarela del Carrer Convent en Paiporta: "Ya era hora" celebran los vecinos

Reconstruida la pasarela del Carrer Convent en Paiporta: "Ya era hora" celebran los vecinos

Ada Dasí

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Reconstruida la pasarela del Carrer Convent en Paiporta: "Ya era hora" celebran los vecinos

Ada Dasí

Paiporta
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“Ya era hora” es la frase más repetida de los viandantes que este lunes han cruzado por primera vez la pasarela del Carrer Convent de Paiporta, reconstruida tras la dana sobre el barranco del Poyo. No obstante, el primero que ha hecho el recorrido ha sido el ministro de Transportes Óscar Puente, quien ha visitado el municipio por sorpresa, sin convocatoria oficial, acompañado por el alcalde, Vicent Císcar, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Más información

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