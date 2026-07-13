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El restaurante-escuela que nace de la tragedia para formar a hosteleros en Catarroja

El restaurante-escuela que nace de la tragedia para formar a hosteleros en Catarroja

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El restaurante-escuela que nace de la tragedia para formar a hosteleros en Catarroja

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Este martes abre sus puertas en Catarroja un nuevo restaurante, pero no se trata de un establecimiento como otro cualquiera. Entre el ruido de los platos y el aroma que sale de los fogones se cocina algo más que un menú, allí se cuece una segunda oportunidad, porque cada servicio es también una clase práctica y cada comanda una oportunidad para que personas en situación de vulnerabilidad aprendan un oficio, recuperen la confianza y den el salto al mercado laboral.

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