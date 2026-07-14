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El Síndic de Greuges insta por segunda vez a Picassent a que limpie un vertedero ilegal con amianto

Tras dos recomendaciones emitidas por el Síndic de Greuges, el Ayuntamiento de Picassent sigue sin limpiar un vertedero ilegal ubicado en una zona de campos, donde se acumulan residuos de todo tipo, alguno de ellos peligrosos como varias placas de amianto. El mismo vecino que denunció la "inacción" de la administración local en 2020, amenaza ahora con poner en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente esta situación "por negligencia sobre un posible delito medioambiental", puesto que la situación se dilata en el tiempo. Más información