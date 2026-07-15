J.M. López

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Ángel Arbona, propietario del inmueble derruido en Benetússer: "Se habían reforzado los pilares, la finca era antigua"

A primera hora de esta mañana, técnicos municipales de Benetússer revisan la situación en la calle Las Américas, donde ayer por la noche se derrumbó un edificio de tres plantas sin que hubieran daños personales. Los bomberos desalojaron otro de los edificios contiguos, que ahora están comprobando, para que los vecinos puedan volver a sus casas sin peligro.