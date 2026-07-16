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La conexión entre las potabilizadoras de Manises y Picassent entra en su fase final en Xirivella

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Redacción Levante-EMV

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La conexión entre las potabilizadoras de Manises y Picassent entra en su fase final en Xirivella

Redacción Levante-EMV

Xirivella
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La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) está ejecutando las obras del último tramo de la Nueva Aducción Interconexión, que conectará la Planta Potabilizadora de La Presa, en Manises, con la Planta Potabilizadora de El Realón, en Picassent.

En este momento las obras se desarrollan en los términos municipales de Xirivella y Valencia. Durante la visita institucional a la obra, se presentaron los detalles técnicos y estratégicos del proyecto, que refuerza la garantía de suministro de agua potable para los 51 municipios del área metropolitana de Valencia, con una población de 1,7 millones de habitantes. Más información

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