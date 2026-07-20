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Comienzan los trabajos de desescombro del edificio derrumbado de Benetússer

La demolición del edificio derrumbado en la calle las Américas de Benetússer ha entrado este lunes en una nueva fase. La empresa ha iniciado los primeros trabajos para eliminar los elementos con mayor riesgo de desprendimiento, una actuación que permitirá avanzar hacia una demolición controlada con la intención de recuperar, siempre que sea posible, los enseres personales de los afectados. Más información