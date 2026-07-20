¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Un vecino increpa a una asociación de colonias felinas en Albal

El Ayuntamiento de Albal ha condenado los hechos ocurridos el pasado fin de semana en una colonia felina situada en el camí de la Foia, después de que la asociación Patitas al Corazón Albal denunciara haber sufrido insultos, amenazas e intimidaciones mientras trasladaba un punto de alimentación para los gatos. La Policía Local acudió al lugar de los hechos, identificó a la persona que aparece en los vídeos difundidos en redes sociales y levantó la correspondiente acta. Más información