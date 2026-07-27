Lucía Company

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La 'trabucà' de las comparsas cristianas reconquista la Torre de Torrent

Las fuerzas de las comparsas cristianas toman esta tarde la ciudad y la Torre en el acto de la tradicional Reconquista Cristiana tras la segunda 'trabucà', en la que las ‘filaes’ lideradas por Inmaculada Vallejo Mora, de Orde de Santa Maria de Montesa, recuperan simbólicamente la ciudad y su emblemático monumento, completando así el relato histórico que caracteriza a las fiestas de Moros y Cristianos de Torrent. Más información