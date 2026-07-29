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La emoción toma las calles de Torrent en una Gran Entrada Mora y Cristiana multitudinaria

Torrent ha vivido este miércoles una de las jornadas más esperadas de sus Fiestas Patronales con la celebración de la Gran Entrada Mora y Cristiana, uno de los actos más emblemáticos del calendario festivo. Miles de personas llenaron las calles de la ciudad para disfrutar del desfile, antes de la celebración de este jueves 30 de julio de la festividad de los Santos Patronos Abdón y Senén, que pondrá el broche final a un mes de actividades culturales, musicales, deportivas y tradicionales. Más información