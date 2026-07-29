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Picanya reabre la pasarela del Mercat tras la reconstrucción por la dana

Picanya ha abierto este miércoles la nueva pasarela del Mercat, ubicada entre la zona del Mercat Municipal y la calle Azorín, una infraestructura que sustituye a la anterior, destruida por la dana del pasado 2024. Con esta actuación, el municipio ya ha recuperado las dos pasarelas peatonales afectadas por la riada, mientras continúan pendientes de reconstrucción dos puentes. Más información