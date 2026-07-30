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Desalojan una finca en Bonrepòs i Mirambell por unas obras que han provocado riesgo de desprendimiento

Desalojan una finca en Bonrepòs i Mirambell por unas obras que han provocado riesgo de desprendimiento

Levante-EMV

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Desalojan una finca en Bonrepòs i Mirambell por unas obras que han provocado riesgo de desprendimiento

Levante-EMV

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Momento de tensión en la localidad de Bonrepòs i Mirambell. La intervención en unos terrenos de la calle Ernest Lluch ha obligado a desalojar de urgencia una finca debido al riesgo de desprendimiento provocado por unos movimientos de tierra ejecutados sin las pertinentes medidas de contención. Este desalojo se produce apenas dos semanas después de que un edificio se derrumbara en Benetússer. Más información

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