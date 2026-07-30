Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Redacción Levante-EMV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Mejora de accesos a la CV-35 en Burjassot, Paterna y San Antonio de Benagéber

La Generalitat Valenciana ha dado un nuevo paso para ejecutar la mejora de los accesos a la CV-35 desde los municipios de Paterna, Burjassot y San Antonio de Benagéber. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado la relación de los bienes y derechos afectados por las expropiaciones necesarias para desarrollar unas obras que pretenden aliviar algunos de los principales puntos de congestión de esta autovía, una de las principales autovías de entrada a València desde l'Horta y el Camp de Túria.

El procedimiento afecta a una superficie total de 7.602,82 metros cuadrados situada entre los puntos kilométricos 4+100 y 15+800 de la CV-35. Los propietarios de los terrenos y derechos incluidos en el expediente dispondrán de un plazo de quince días hábiles para presentar las alegaciones que consideren oportunas. Más información