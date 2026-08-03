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Descalificaciones en el pleno entre excompañeros de Cuidem Godella.

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Pilar Olaya

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Descalificaciones en el pleno entre excompañeros de Cuidem Godella.

Pilar Olaya

Godella
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El pleno celebrado recientemente en el Ayuntamiento de Godella estuvo marcado por un intenso enfrentamiento político durante el debate de una moción relativa a la climatización de los centros educativos del municipio. La discusión, centrada inicialmente en cuestiones técnicas sobre la propuesta presentada, acabó derivando en un intercambio de acusaciones entre excompañerosde Cuidem Godella y descalificaciones que obligó al alcalde a intervenir para restablecer el orden. Más información

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