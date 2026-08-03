Pilar Olaya

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Descalificaciones en el pleno entre excompañeros de Cuidem Godella.

El pleno celebrado recientemente en el Ayuntamiento de Godella estuvo marcado por un intenso enfrentamiento político durante el debate de una moción relativa a la climatización de los centros educativos del municipio. La discusión, centrada inicialmente en cuestiones técnicas sobre la propuesta presentada, acabó derivando en un intercambio de acusaciones entre excompañerosde Cuidem Godella y descalificaciones que obligó al alcalde a intervenir para restablecer el orden. Más información