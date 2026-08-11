Redacción Levante-EMV

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Paterna da 15 días a la conselleria a desalojar el centro de día o le impodrá multas de hasta 1 millón de euros

Ultimátum del Ayuntamiento de Paterna a la conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda para desalojar la Residencia de Diversidad Funcional y Centro de Día ubicada en la carretera de Manises. El gobierno de Juan Antonio Sagredo ha iniciado un procedimiento sancionador contra el Institut Valencià d'Acció Social i Sanitat (IVASS) por continuar ocupando un inmueble municipal destinado a residencia y centro de día para personas con diversidad funcional pese a que la cesión que legitimaba su uso se revocó el pasado mes de mayo, en un pleno donde se rechazaron las alegaciones de la conselleria.

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