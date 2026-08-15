Alba Grimaldos

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La estampa inédita del temporal en Valencia: La Patacona, desierta en pleno 15 de agosto

Alba Grimaldos

Una estampa insólita. Una imagen difícil de imaginar en pleno 15 de agosto. La playa de La Patacona, en Alboraia, una de las más concurridas del área metropolitana de Valencia durante el verano, ha quedado completamente vacía este sábado sin bañistas en uno de los días centrales del verano ante el avance de las fuertes tormentas que durante la tarde han recorrido la Comunitat Valenciana. El paseo marítimo y los edificios de primera línea contemplaban esta tarde un arenal vacío mientras el frente tormentoso se aproximaba al área metropolitana. Más información