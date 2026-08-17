M. M.

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Denuncian un vertido de escombros en el Port de Catarroja

Un vecino de Catarroja denuncia un nuevo vertido de sacos de escombros, posiblemente procedentes de la reforma de una vivienda, ha aparecido en el Port de Catarroja, en la parte sur del canal. Desde el consistorio, la alcaldesa Lorena Silvent, confirma los hechos y advierte de que están denunciados. Según la primera edil, se han remitido las imágenes de las cámaras de vigilancia a la Guardia Civil para investigar la procedencia de los residuos. Más información