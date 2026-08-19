Redacción Levante-EMV

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Alarma por el 'polvorín del Vedat' : Torrent activa una treintena de veces sus cañones de agua este verano

Los cañones de agua que protegen El Vedat de Torrent frente al riesgo de incendios forestales se han activado hasta en 29 ocasiones en 15 días durante este verano de forma automática, cada vez que la alarma por calor ha alcanzado el nivel rojo, la última vez este miércoles por el riesgo extremo. El sistema también permite la activación manual y los responsables municipales han recurrido a ella durante otros cinco o seis días coincidiendo con algunas de las jornadas más calurosas de la temporada.