Redacción Levante-EMV

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Luz verde a la reordenación urbanística de Plansmar en El Puig: se levantan las restricciones para construir junto al mar

Fin a la prohibición para construir junto a la playa en El Puig de Santamaria. El ayuntamiento ha aprobado definitivamente la modificación puntual del Plan General que afecta al ámbito de la ordenanza 5 Plansmar, junto una reordenación urbanística que establece nuevas condiciones para la edificación en esta zona y permite levantar la suspensión que pesaba sobre la tramitación y el otorgamiento de licencias urbanísticas.

La aprobación definitiva fue acordada por el Pleno municipal el pasado 2 de julio y acaba de ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOP). La modificación pone fin a la suspensión de la tramitación y concesión de licencias que se había acordado durante la elaboración del nuevo planeamiento.

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